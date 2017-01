Le scommesse calcistiche sono ormai una consuetudine a livello planetario e sempre più amanti dello sport passano il loro tempo cercando le quote migliori per scommettere sui loro eventi sportivi favoriti, garantendosi così la possibilità di vivere ancora maggiori emozioni seguendo gli eventi sportivi. In Italia, il calcio è ovviamente dominante anche nel settore delle scommesse, dato il grande bacino di utenza e la grande passione sempre dimostrata dagli sportivi italiani nei confronti del gioco del pallone. Chi di noi non ha giocato a calcio durante l’infanzia?

Da quando le scommesse sportive sono divenute legali anche in Italia, il numero di piattaforme all’interno delle quali è possibile scommettere sul calcio è aumentato in modo esponenziale, permettendo a chiunque di utilizzare i servizi online di bookmaking in modo da poter effettuare le proprie scommesse stando tranquillamente a casa propria. Cosa ci potrebbe essere di più comodo?

Non è quindi più necessario recarsi per forza all’interno di un’agenzia di scommesse per creare le proprie “schedine.” Basterà quindi una connessione Internet e un conto di gioco all’interno di uno tra i moltissimi bookmaker e casino online che abbiano ottenuto una licenza casino AAMS, per poter effettuare le proprie scommesse.

Il gran numero di campionati di calcio presenti a livello planetario garantisce agli scommettitori l’opportunità di effettuare le loro puntate a qualsiasi ora del giorno e della notte, durante la maggior parte dei giorni dell’anno. Infatti sarà possibile scommettere sia sui campionati Europei che su quelli asiatici, americani, australiani e africani. Non importa di che campionato nazionale si stia parlando, l’opportunità di effettuare scommesse calcistiche garantisce gli appassionati l’opportunità di seguire ogni singolo campionato mondiale e scommetterci sopra (fonte: auraweb.it). Ovviamente la maggior attenzione è sempre nei confronti dei principali campionati europei, ma la MLS e il campionato nazionale cinese si stanno ritagliando una nicchia di interesse sempre maggiore.

Slot Machine Online

Il lancio delle slot machine online si rivela come una vera e propria boccata d’aria sia per i casinò online che per i loro clienti. Infatti, gli appassionati di gambling aspettavano da parecchio tempo la liberalizzazione delle slot machine online avvenuto di fatto il 3 dicembre 2012, in quanto così come rivelato sui casinò internazionali, la maggior parte di questi è interessata soprattutto a questa particolare specialità di gioco. Basti dire che nei casinò internazionali, nei quali le slot machine online sono attive già da anni, il 65-70% delle loro entrate è dovuta proprio alle slot. Insomma, per i casinò online è un vantaggio straordinario che consentirà di poter investire più denaro nel servizio clienti e in altri servizi al pubblico, con un aumento dei dipendenti.

Le slot machine rappresentano un vantaggio anche per i giocatori, soprattutto per coloro che essendo appassionati di slot a prescindere dalla loro presenza sui casinò online, si riversavano nei bar, nelle sale VLT o in altre attività autorizzate alla loro offerta. Per capire le ragioni di tale vantaggio va ovviamente evidenziata la percentuale di pagamento delle slot machine online, notevolmente più alta di quella offerta dalle slot da bar (quelle reali). La percentuale di pagamento consiste in una percentuale di ritorno al pubblico rispetto al totale delle puntate effettuate. Con le slot machine online tale percentuale (anche detta payout) sarà ben al di sopra del 90% (fonte: slotgallinaonline.it. Minore sarà (forse solo momentaneamente) il peso delle tasse, sempre rispetto alle slot da bar.

Ovviamente, oltre a dei vantaggi, le slot machine online porteranno anche degli svantaggi, ma non saranno certo diversi o più gravi di quelli presenti ad oggi sul mercato. Uno è la disponibilità “sotto mano” di un gioco che potrebbe causare potenziali perdite in tempi molto ristretti, ma questo è un problema che si ha sia con le slot reali, sia con tutti gli altri giochi online per soldi veri già esistenti. Il secondo è dato dalla dipendenza dal gioco in un periodo di crisi come questo. Anche tale problema non è una novità e di certo non nasce con l’ingresso delle slot machine online. Per questo sono già attivi su tutti i casinò online dei numeri verdi per il contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo.

Un altro vantaggio, economico, spetta allo Stato, il quale vede tornare sul suo territorio le giocate altrimenti effettuate sulle slot machine online di casinò internazionali e quindi non soggetti alla propria tassazione.